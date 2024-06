Résultat des européennes à Nogent-l'Artaud : l'élection 2024 en direct

En direct

19:23 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,97% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 2,52% à Nogent-l'Artaud, contre 14,67% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Nogent-l'Artaud ? A noter : Nogent-l'Artaud fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,12% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Nogent-l'Artaud penchaient pour Le Pen il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin apparait comme un indice clé au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent score pour le RN à Nogent-l'Artaud. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 31,08% au premier tour et surtout 60,54% au 2e (Nogent-l'Artaud n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,58% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,2%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,11%, devant Emmanuel Macron à 40,89%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 36,12% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,67% et Yannick Jadot à 9,15%. Le mouvement nationaliste s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 229 habitants de Nogent-l'Artaud passés par les bureaux de vote.

11:45 - Nogent-l'Artaud : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Nogent-l'Artaud comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 098 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 93 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,31 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 175 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,55%, Nogent-l'Artaud est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,47%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2145,04 euros/mois. À Nogent-l'Artaud, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Nogent-l'Artaud Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes représentait 50,12%. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 659 inscrits sur les listes électorales à Nogent-l'Artaud, 46,05% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 38,58% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Nogent-l'Artaud Ce 9 juin, lors des élections européennes à Nogent-l'Artaud, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,29% au premier tour et seulement 38,25% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Nogent-l'Artaud ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,12% des électeurs de la commune. La participation était de 70,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 037 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.