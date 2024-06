En direct

19:16 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Nogent ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 4,38% à Nogent, contre 16,98% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Nogent, le binôme Nupes avait en effet cumulé 13,85% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (5,89% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,79% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,43% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Nogent, entre les 16,98% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Nogent lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Nogent fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Nogent Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Nogent. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 34,49% au 1er tour avant un formidable 56,16% au second, le plaçant en tête du paysage local (Nogent ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,11% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,81%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,68%, devant Emmanuel Macron à 41,32%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Se retourner sur le dernier test semble de nouveau une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Nogent, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, cumulant 39,25% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,98% et François-Xavier Bellamy à 7,62%.

11:45 - Démographie et politique à Nogent, un lien étroit Comment les électeurs de Nogent peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,63% et une densité de population de 70 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2048,63 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) et le nombre de résidences HLM (16,71% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Nogent mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 12,08% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Nogent ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 1 443 électeurs de Nogent (Haute-Marne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 54,66%), à comparer avec un taux de participation de 42,65% lors des européennes de 2014. Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Nogent L'un des facteurs importants de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Nogent. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,18% au premier tour et seulement 51,22% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Nogent ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 24,99% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,36% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.