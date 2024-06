Résultat des européennes à Noirétable : l'élection 2024 en direct

En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 22,39% à Noirétable, contre 5,06% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Noirétable, le binôme Nupes avait en effet glané 19,26% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Noirétable pour la liste RN de Jordan Bardella ?

Si en France entière, les sondeurs calculent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.