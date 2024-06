Résultat des européennes à Notre-Dame-des-Millières : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Notre-Dame-des-Millières, une liste Bardella favorite ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'au niveau du pays, les sondages prévoient un resultat de plus de 30% pour le RN aux élections européennes de 2014, soit 10 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 10 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 9 juin au soir.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un précédent clé au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Notre-Dame-des-Millières. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 38,60% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,17% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,17%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 64,02%, devant Emmanuel Macron à 35,98%.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Notre-Dame-des-Millières, avec 30,51% des votes exprimés, soit 108 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,38% suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,17%.

11:45 - Notre-Dame-des-Millières : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Notre-Dame-des-Millières peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Dans le village, 20,02% des résidents sont des enfants, et 5,08% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,23%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 392 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,89%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Notre-Dame-des-Millières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,67% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Notre-Dame-des-Millières : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 46,6% des personnes aptes à participer à une élection à Notre-Dame-des-Millières avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 56,65% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Notre-Dame-des-Millières, 63,48% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Election à Notre-Dame-des-Millières : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Notre-Dame-des-Millières, l'une des grandes inconnues des européennes sera sans aucun doute l'abstention. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Notre-Dame-des-Millières. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,27% dans la ville. Le taux d'abstention était de 18,9% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,96% au premier tour et seulement 54,67% au deuxième tour.