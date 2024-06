Résultat des européennes à Nouvion : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national à Nouvion, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera un enjeu clé localement pour ces élections européennes. À Nouvion, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 39,65% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 36,3% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un très bon résultat pour le RN à Nouvion. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 29,64% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,3% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,3%, devant Emmanuel Macron à 44,7%.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Nouvion, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 39,65% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,76% et Manon Aubry à 7,74%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Nouvion Comment les habitants de Nouvion peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 83 hab par km² et un taux de chômage de 13,88%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 452 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,89%) et le nombre de résidences HLM (12,02% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Nouvion mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,19% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Nouvion : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 53,54% des votants de Nouvion, à comparer avec une participation de 44,02% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Nouvion, 61,65% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Nouvion ? La participation sera sans nul doute l'une des clés des élections européennes 2024 à Nouvion. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 029 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,93% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,51% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,2% au premier tour. Au deuxième tour, 56,64% des votants ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet impacter le pourcentage de participation à Nouvion (80860).