En direct

19:16 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Oberhoffen-sur-Moder ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 11,52% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,1% à Oberhoffen-sur-Moder, contre 18,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Oberhoffen-sur-Moder pour le Rassemblement national ? Les sondages d'opinion imaginent une liste Jordan Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'approcher de 44% à Oberhoffen-sur-Moder, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Oberhoffen-sur-Moder. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 31,12% au 1er tour avant un formidable 50,75% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,45% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,97%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56%, devant Emmanuel Macron à 44%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Regarder en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 34,7% des votes s'étaient tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,47% et Yannick Jadot à 8,92%. Le RN attirait ainsi 432 électeurs d'Oberhoffen-sur-Moder.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Oberhoffen-sur-Moder Dans les rues d'Oberhoffen-sur-Moder, les élections sont en cours. Dotée de 1 618 logements pour 3 764 habitants, la densité de la ville est de 241 hab par km². Ses 252 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 15,86 % des résidents sont des enfants, et 26,11 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 40,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,69%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2365,79 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, Oberhoffen-sur-Moder incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Oberhoffen-sur-Moder, quelle abstention aux européennes ? L'analyse des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 307 personnes en âge de voter à Oberhoffen-sur-Moder, 47,37% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 38,83% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Oberhoffen-sur-Moder : quel sera le taux d'abstention ? Le taux de participation constituera indéniablement un critère décisif du scrutin européen 2024 à Oberhoffen-sur-Moder. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens d'Oberhoffen-sur-Moder (67240). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,87% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,19% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,98% au premier tour et seulement 62,47% au second tour.