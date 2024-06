Résultat des européennes à Rohrwiller : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Rohrwiller ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Rohrwiller entre Jordan Bardella en 2019 (35,39%) et Marine Le Pen en 2022 (39,53% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Rohrwiller penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Rohrwiller. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 35,43% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,53% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,93% et Éric Zemmour troisième avec 9%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,08%, devant Emmanuel Macron à 43,92%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Rohrwiller en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 35,39% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 22,37% et Yannick Jadot à 10,18%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec 212 votants de Rohrwiller.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rohrwiller Comment les électeurs de Rohrwiller peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,67% et une densité de population de 572 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 525 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,75%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,9%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Rohrwiller mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,69% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Rohrwiller, quelle participation aux précédentes élections européennes ? L'étude des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2019, durant les européennes, parmi les 624 inscrits sur les listes électorales à Rohrwiller, 44,92% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 34,63% en 2014. La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Rohrwiller, 78,03% des votants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Rohrwiller L'une des clés du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation à Rohrwiller. La situation géopolitique actuelle est capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Rohrwiller (67410). Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,36% dans la commune. L'abstention était de 28,43% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 62,66% au premier tour et seulement 65,79% au second tour.