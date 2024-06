En direct

19:09 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Obernai ? La gauche unie aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 17,63% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 4,8% à Obernai, contre 28,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Obernai ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Obernai. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi anticiper 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin européen Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Obernai avec 24,05% contre 34,34% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 38,96% contre 61,04%. Le RN ratait aussi la première marche à Obernai quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,58% au premier tour, contre 31,23% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Obernai, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - 28,83% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Obernai Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Obernai lors des dernières élections des députés européens, avec 28,83% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 22,54% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,66%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Obernai Quelle influence la population d'Obernai exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 14,84% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,63% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,59%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 627 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,87% et d'une population immigrée de 9,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Obernai mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Obernai : quel était le niveau de participation aux européennes ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%. Au fil des dernières années, les 12 683 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 4 024 personnes aptes à voter à Obernai s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 45,45%), contre un taux de participation de 38,91% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Obernai : les européennes débutent À Obernai, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera sans nul doute le taux d'abstention. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 69,11% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 69,24% au premier tour, soit 6 439 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.