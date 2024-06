Résultat des européennes à Niedernai : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Niedernai. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 28,46% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Niedernai n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,03% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,03% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,11%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 53,57% devant Marine Le Pen (46,43%).

11:45 - Démographie et politique à Niedernai, un lien étroit

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Niedernai mettent en lumière des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Avec 51,67% de population active et une densité de population de 107 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 5,86% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (11,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 522 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) et le nombre de résidences HLM (0,57% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Niedernai mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,19% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.