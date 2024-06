Résultat des européennes à Ohlungen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Ohlungen ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très commenté. La marge de manœuvre du RN, qui se chiffre déjà à 10 points entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les intentions de vote donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ou plus à Ohlungen ce 9 juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Ohlungen avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 30,13%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 36,75% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,05% contre 55,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ohlungen quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,96% au premier tour, contre 37,11% pour le binôme Régionaliste. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Le très gros score de François-Xavier Bellamy au terme des dernières élections européennes à Ohlungen Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste RN réunissait 20,68% des voix et n'était que deuxième. C'est François-Xavier Bellamy qui terminait en première place avec 35,34%.

11:45 - Ohlungen : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Ohlungen comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 343 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 71 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 421 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 30 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,02 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 499,77 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Ohlungen contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ohlungen ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 42,53% des inscrits sur les listes électorales d'Ohlungen avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,31% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Ohlungen : quel sera le taux d'abstention ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Ohlungen. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,21% au premier tour et seulement 54,04% au second tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,69% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,02% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.