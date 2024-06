Résultat des européennes à Ohnenheim : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Ohnenheim lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 40,18% des voix au 1er tour. En finale de l'élection, c'est aussi elle qui passait devant avec 56,28%, devant Emmanuel Macron à 43,72%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 27,6% des suffrages sur place, contre 34,38% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,52%).

11:45 - Le poids démographique et économique d'Ohnenheim aux européennes

Dans les rues d'Ohnenheim, les élections sont en cours. Dotée de 446 logements pour 1 147 habitants, la densité de la ville est de 82 hab/km². Ses 62 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 37 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,78 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 36,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 123,65 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Ohnenheim montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.