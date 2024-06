Résultat des européennes à Oisseau : l'élection 2024 en direct

Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 21,31% à Oisseau, contre 5,19% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Oisseau, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,43% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,74% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,2% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,73% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Oisseau, entre les 21,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 53,35% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe localement pour cette élection 2024. Si on tient compte de la progression du RN annoncée par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer tout proche des 40% à Oisseau. Un calcul qui concorde avec les suffrages déjà grattés par le parti sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut toujours monter.

La communauté des électeurs d'Oisseau avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La leader du RN prenait une avance notable avec 31,02% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,12% contre 53,88%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 21,18% des suffrages sur place, contre 53,35% pour le binôme La République en Marche. Oisseau n'aura d'ailleurs pas l'occasion de se prononcer lors d'un second tour, la circonscription complète ayant élu son député dès le premier round !

Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 92 habitants d'Oisseau passés par les bureaux de vote avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait ainsi 25,14% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,31% et François-Xavier Bellamy à 9,84%.

Comment la population d'Oisseau peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 38 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,85%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (24,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 389 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,43%) et le nombre de résidences HLM (0,2% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Oisseau mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,49% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.