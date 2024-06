Résultat des européennes à Onesse-Laharie : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Onesse-Laharie ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Onesse-Laharie entre Jordan Bardella en 2019 (18,45%) et Marine Le Pen en 2022 (23,22% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points comparé à 2019 ou même 2022 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers chiffres à Onesse-Laharie Onesse-Laharie avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,22%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 26,48% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,56% contre 56,44%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,67% au premier tour, contre 38,30% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de suffrages, avec 56,52% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Onesse-Laharie Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Onesse-Laharie lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 20,39% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,45% dans la commune. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 11,8%.

11:45 - Onesse-Laharie : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune d'Onesse-Laharie, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec 36,92% de population active et une densité de population de 7 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 12,11% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (33,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 497 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,91%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,87%, comme à Onesse-Laharie, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Onesse-Laharie : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des élections antérieures, les 1 066 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 504 personnes en âge de voter à Onesse-Laharie avaient pris part à l'élection (soit 64,86%), à comparer avec une participation de 50% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Onesse-Laharie Le taux de participation constituera l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes 2024 à Onesse-Laharie. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 39,83% au premier tour. Au deuxième tour, 44,79% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 815 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,3% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 15,21% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.