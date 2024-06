Résultat des européennes à Oradour-sur-Vayres : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur qui vont converger les voix de droite à Oradour-sur-Vayres ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Oradour-sur-Vayres entre Jordan Bardella en 2019 (21,27%) et Marine Le Pen en 2022 (27,77% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage RN à Oradour-sur-Vayres ? La ville d'Oradour-sur-Vayres avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite écrasait le match avec 27,77% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 23,51% des voix sur place, contre 33,86% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,15%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Oradour-sur-Vayres Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? 21,27% des voix s'étaient portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,57% et Yannick Jadot à 9,52%. Le mouvement eurosceptique avait fini premier avec pas moins de 134 habitants d'Oradour-sur-Vayres passés par les urnes.

11:45 - Oradour-sur-Vayres : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Oradour-sur-Vayres, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 38 hab/km² et 38,74% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 10,96% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 677 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,18% et d'une population étrangère de 11,26% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 17,68%, comme à Oradour-sur-Vayres, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Européennes à Oradour-sur-Vayres : retour sur la participation électorale Au fil des dernières années, les 1 589 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, parmi les 721 inscrits sur les listes électorales à Oradour-sur-Vayres, 44,62% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 49,28% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Oradour-sur-Vayres, 62,05% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Oradour-sur-Vayres : la participation en question La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Oradour-sur-Vayres. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,95% au premier tour. Au second tour, 53,81% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Oradour-sur-Vayres ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 76,00% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,58% au premier tour, c'est-à-dire 961 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.