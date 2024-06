Résultat des européennes à Cussac : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les électeurs de Cussac penchaient pour Emmanuel Macron en 2022

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cussac lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,19%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,87%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,47% contre 50,53%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cussac quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,8% au premier tour, contre 29,93% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de votes, avec 54,18% sur la seule circonscription recouvrant Cussac.