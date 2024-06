Résultat des européennes à Orchamps : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,63% à Orchamps, contre 19,88% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Orchamps, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,68% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,45% pour Yannick Jadot, 0,85% pour Fabien Roussel et 2,54% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Orchamps, entre les 19,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Orchamps, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Quand on analyse la progression du Rassemblement national prévue par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 41% à Orchamps. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà conquis par le parti sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Les habitants d'Orchamps plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Le résultat du scrutin le plus récent semble un enseignement intéressant au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Orchamps. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 29,83% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Orchamps ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,81% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,83%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,04%, devant Emmanuel Macron à 40,96%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Orchamps Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 104 votants d'Orchamps avaient préféré la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 31,33% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,88% et Yannick Jadot à 11,75%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Orchamps Dans la ville d'Orchamps, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 109 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,46%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,52%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 300 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,54%) et le nombre de résidences HLM (8,79% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Orchamps mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Orchamps : les enseignements Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des élections passées ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 56,67% des électeurs d'Orchamps avaient participé au vote, contre un taux de participation de 45,99% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Orchamps pour les européennes À Orchamps, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. L'inflation est par exemple susceptible de ramener les citoyens d'Orchamps (39700) dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,03% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 26,07% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.