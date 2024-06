Résultat des européennes à Orcier : l'élection 2024 en direct

Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Si on s'en tient à la progression du RN prévue par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 35% à Orcier. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par le mouvement dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut encore monter.

Marine Le Pen a énormément séduit à Orcier à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,49% des suffrages au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,5% contre 52,5%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,81% des voix sur place, contre 23,06% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,52%).

11:45 - Orcier : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

À Orcier, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,72%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 403 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,62%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,53%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Orcier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,35% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.