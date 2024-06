En direct

19:08 - À Orée d'Anjou, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait obtenu 25,7% à Orée d'Anjou, contre 5,03% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Orée d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,05% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Orée d'Anjou, entre les 25,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Orée d'Anjou lors des européennes ? Jordan Bardella pourrait atteindre près de 30% à Orée d'Anjou si la situation annoncée par les intentions de vote à l'échelle nationale se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les habitants d'Orée d'Anjou plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,19% contre 33,99% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,49% contre 62,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Orée d'Anjou quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,69% au premier tour, contre 27,05% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune d'Orée d'Anjou, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Orée d'Anjou en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes élections européennes à Orée d'Anjou était composé de la liste de Yannick Jadot avec 15,19% des votes, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 19,77% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,7%, couronnée dans la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Orée d'Anjou La composition démographique et la situation socio-économique d'Orée d'Anjou contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 7,4% et une densité de population de 1045 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2152,14 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 954 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Orée d'Anjou mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,08% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Orée d'Anjou : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 5 796 personnes en âge de voter à Orée d'Anjou, 48,44% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 44,21% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Orée d'Anjou À Orée d'Anjou, le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs des élections européennes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,46% au premier tour et seulement 53,8% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Orée d'Anjou ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,63% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 22,33% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.