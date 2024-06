Résultat des européennes à Orgelet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les bulletins de la coalition de gauche en question Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 19,71% à Orgelet, contre 7,96% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Orgelet, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,33% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Orgelet, un Rassemblement national favori ? Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque de 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 32% à Orgelet, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits d'Orgelet plutôt pour Le Pen à la présidentielle L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle écrasait le match avec 24,23% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,53% et 21,96% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,9% contre 52,1%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 19,82% des votes sur place, contre 36,11% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,73%).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Orgelet Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Orgelet, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, avec 22,78% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,71% et François-Xavier Bellamy à 10,85%. Si on entre dans le détail, 126 électeurs l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques d'Orgelet et leurs implications électorales Dans la commune d'Orgelet, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec 42,34% de population active et une densité de population de 67 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,73% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de familles détenant au moins une voiture (68,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (7,22%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orgelet mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,34% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Orgelet : quels enseignements ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, 590 personnes en âge de voter à Orgelet s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,21%), contre un taux de participation de 48,2% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau national en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Orgelet pour les élections européennes L'un des critères déterminants de ces européennes sera le niveau d'abstention à Orgelet. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 75,82% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 72,1% au second tour, soit 853 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,99% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des électeurs se sont déplacés. La guerre au Moyen-Orient serait notamment susceptible de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Orgelet.