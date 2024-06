En direct

19:21 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Orgerus ? L'autre interrogation de ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,83% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,81% à Orgerus, contre 26,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Orgerus Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. À Orgerus, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,6% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,12% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits d'Orgerus plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Avec 18,12%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Orgerus au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,48% et 18,95% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 67,52% contre 32,48% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,05%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 33,81% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Que retenir des européennes à Orgerus en 2019 ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? La liste Bardella ne finissait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 26,5%, contre 19,6% pour le RN.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Orgerus Dans la ville d'Orgerus, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,59% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres, représentant 26,66%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) et le nombre de résidences HLM (0,88% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Orgerus mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Orgerus Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'élevait à 57,44% au niveau d'Orgerus, à comparer avec un taux de participation de 48,02% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Orgerus : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute la participation à Orgerus. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,23% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 79,65% au premier tour, ce qui représentait 1 589 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Orgerus (78910).