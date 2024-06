Résultat des européennes à Tacoignières : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font saliver à Tacoignières Le score du Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Tacoignières. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Tacoignières C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Tacoignières lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,5%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,13%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,03% contre 60,97%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 20,53% au premier tour, contre 24,94% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Tacoignières, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième aux élections européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 24,13%, contre 19,72% pour le RN.

11:45 - Tacoignières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Tacoignières comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,68% de cadres pour 1 143 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 577 foyers fiscaux. Dans la localité, 37 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,59 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 517,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Tacoignières, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes précédentes à Tacoignières : le niveau d'abstention L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,89% des inscrits sur les listes électorales de Tacoignières. Le taux d'abstention était de 51,02% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Tacoignières : l'abstention en question À Tacoignières, l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,21% au premier tour et seulement 51,77% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 843 personnes en âge de voter dans la ville, 15,18% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,46% au second tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.