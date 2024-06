En direct

19:22 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Orléat, le binôme Nupes avait en effet enregistré 41,83% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,02% à Orléat, contre 21,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont décider les habitants d'Orléat ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très instructif. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Orléat entre Jordan Bardella en 2019 (26,9%) et Marine Le Pen en 2022 (30,17% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 ou même 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage RN à Orléat ? La communauté des électeurs d'Orléat avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe de file de l'ancien Front national terminait avec 30,17% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,75% contre 53,25%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 20,69% des votes sur place, contre 41,83% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 64,98%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Orléat en 2019 ? Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait cumulé 26,9% des suffrages, soit 241 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 21,54% et François-Xavier Bellamy à 9,15%.

11:45 - Orléat : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique d'Orléat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 80 hab par km² et 46,42% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,05% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 891 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,01%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Orléat mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,58% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Orléat Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 47,14% des électeurs d'Orléat avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 55,18% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Abstention à Orléat : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Orléat, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 23,11% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,63% au premier tour. Au second tour, 59,39% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les jeunes générations expriment généralement une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?