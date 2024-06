En direct

19:23 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Peschadoires ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 6,63% à Peschadoires, contre 20,23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Peschadoires, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 46,15% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Peschadoires, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. En regardant la progression du RN prédite par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier pourrait se situer à environ 33% à Peschadoires. Un calcul qui concorde avec les points déjà conquis par les lepénistes sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Avantage Hayer à Peschadoires ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Peschadoires lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,13%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 27,36%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,5% contre 56,5%. Le RN ne convainquait pas plus à Peschadoires quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,11% au premier tour, contre 46,15% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Peschadoires, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - 23,26% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Peschadoires Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Peschadoires, avec 23,26% des bulletins valides, soit 200 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,23% suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,3%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Peschadoires Quel portrait faire de Peschadoires, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 099 habitants répartis dans 1 169 logements, cette commune présente une densité de 102 hab/km². L'existence de 155 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,07 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 45,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 31,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 631,03 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Peschadoires incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Peschadoires : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des dernières années, les 2 142 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 926 personnes en âge de voter à Peschadoires, 52,55% avaient pris part au vote. La participation était de 45,2% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Peschadoires, 69,19% des électeurs avaient participé.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Peschadoires Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Peschadoires ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,99% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,69% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,32% au premier tour et seulement 55,5% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?