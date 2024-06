En direct

19:14 - Quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes à Ornex ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 4,27% à Ornex, contre 32,06% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Ornex, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,56% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Ornex lors des européennes ? Le nombre de votes du RN sera l'enseignement majeur pour cette européenne 2024 au niveau local. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Ornex. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Ornex plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Dans les isoloirs d'Ornex, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un maigre 11,74%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,42% et 22,48% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 26,33% contre 73,67%. Avec 6,79%, le RN sera distancé ensuite par les 32,34% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Ornex il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ornex lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 32,06% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 20,47% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 10,12%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Ornex : tour d'horizon démographique Dans la commune d'Ornex, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Dans la commune, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,23% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (79,61%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 954 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 38,05% et d'une population étrangère de 31,00% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (50,8%), témoigne d'une population instruite à Ornex, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Ornex Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Lors des européennes de 2019, 909 électeurs d'Ornex (Ain) avaient participé au vote (soit 49,35%). La participation était de 45,05% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes à Ornex sont lancées La participation sera incontestablement l'une des clés des élections européennes à Ornex. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,85% au premier tour et seulement 56,36% au second tour. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 046 personnes en âge de voter au sein de la commune, 28,46% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,32% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.