En direct

19:10 - Qui vont désigner les électeurs de la gauche à Prévessin-Moëns ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 5,63% à Prévessin-Moëns, contre 34,95% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Prévessin-Moëns, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,8% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Prévessin-Moëns, entre les 34,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 40,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Prévessin-Moëns lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes sera très scruté. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Prévessin-Moëns. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à 19% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Prévessin-Moëns Avec 10,16%, c'est un résultat trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Prévessin-Moëns au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 42,06% et 18,05% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 23,37% contre 76,63%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 4,78%, alors que les candidats LREM obtiendront 40,20% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Prévessin-Moëns en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux européennes à l'époque sur place. Le chef de file du RN achevait l'élection loin derrière, avec 9,53%, derrière Nathalie Loiseau avec 34,95% et Yannick Jadot avec 20,53%.

11:45 - Démographie et politique à Prévessin-Moëns, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Prévessin-Moëns apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 32,42% de cadres supérieurs pour 9 063 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 351 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,0 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 2 766 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,17%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2642,01 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Prévessin-Moëns, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Prévessin-Moëns : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Comment votent ordinairement les habitants de cette agglomération ? Au moment des élections européennes 2019, 48,72% des personnes habilitées à participer à une élection à Prévessin-Moëns s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 40,77% lors du scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Prévessin-Moëns À Prévessin-Moëns, l'un des critères principaux de ces européennes sera incontestablement le taux de participation. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières seraient capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Prévessin-Moëns . En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,42% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 76,95% au premier tour, soit 3 164 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.