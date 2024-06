En direct

18:23 - Quel résultat à Orval sur Sienne pour le RN de Jordan Bardella ? Les intentions de vote prédisent une liste Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 31% à Orval sur Sienne, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Orval sur Sienne n'est pas la France et on note que le RN n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Avec 23,26%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Orval sur Sienne au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,52% et 23,99% des voix. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 59,38% contre 40,62% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Orval sur Sienne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 32,48%, alors que le RN sera distancé à 16,5%. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Orval sur Sienne lors des précédentes élections européennes, avec 23% des voix. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 21,29% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 15,78%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Orval sur Sienne aux élections européennes Dans les rues d'Orval sur Sienne, les élections sont en cours. Avec une population de 1 197 habitants répartis dans 656 logements, ce bourg présente une densité de 93 habitants/km². Ses 57 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le bourg, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,7 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 62,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 135,07 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, à Orval sur Sienne, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Orval sur Sienne ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Orval sur Sienne, 57,25% des habitants n'avaient pas voté. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Durant les précédentes européennes, parmi les 564 personnes en âge de voter à Orval sur Sienne, 45,72% étaient restées chez elles. L'abstention était de 56,53% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Orval sur Sienne : scrutin en cours La participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes à Orval sur Sienne. L'inflation serait capable de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Orval sur Sienne (50660). En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 078 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,99% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,69% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,69% au premier tour et seulement 47,03% au deuxième tour.