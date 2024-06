En direct

19:13 - À Ostricourt, quelles sont les options de reports du score Nupes ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des élections des députés à Ostricourt, le binôme Nupes avait en effet glané 28,34% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,17% à Ostricourt, contre 11,81% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Ostricourt ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés européens, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Ostricourt semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en tête en 2022 à Ostricourt Jeter un œil sur le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un bon résultat pour le Rassemblement national à Ostricourt. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la cité avec 34,74% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Ostricourt ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 33,59% au 1er tour et 54,34% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 31,27% et 16,56% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (45,66%) au deuxième.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Ostricourt il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Ostricourt, avec 36,28%, soit 596 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 11,81% et Manon Aubry à 11,14%.

11:45 - Ostricourt : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Les données démographiques et socio-économiques d'Ostricourt mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Avec 42,7% de population active et une densité de population de 708 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,97% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 945 euros/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (19,71%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ostricourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Ostricourt : retour sur la participation aux dernières élections européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des dernières européennes, 1 725 personnes en capacité de voter à Ostricourt avaient pris part au scrutin (soit 45,6%). La participation était de 34,59% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Ostricourt L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'étendue de la participation à Ostricourt. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 016 personnes en âge de voter dans la ville, 67,6% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,12% au premier tour, c'est-à-dire 2 816 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 39,82% au premier tour. Au second tour, 37,42% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à de faire augmenter le taux de participation à Ostricourt (59162).