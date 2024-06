Résultat des européennes à Outarville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Outarville, qui va profiter des voix de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 2,34% à Outarville, contre 15,46% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Outarville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,38% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,27% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 0,3% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Outarville, entre les 15,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Outarville ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très instructif. Si au niveau national, les intentions de vote dessinent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 50% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Outarville L'élection du président de la République est certainement la meilleure loupe pour apréhender au mieux la tendance locale. La communauté des électeurs d'Outarville avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la figure de l'ancien FN écrasait le match avec 39,94% au premier tour. Au 2e tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 56,79%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 29,23% des voix sur place, contre 31,28% pour le binôme Les Républicains. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 53,3%, contre 46,70% pour le binôme LREM.

12:45 - À Outarville, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Outarville, à 37,7%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,46% et François-Xavier Bellamy à 12,18%.

11:45 - Élections européennes à Outarville : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Outarville comme dans toute la France. Dotée de 669 logements pour 1 332 habitants, la densité de la ville est de 29 habitants par km². Ses 67 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 368 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 16,57 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,44 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 494,05 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Outarville, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Outarville ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 447 inscrits sur les listes électorales à Outarville, 48,53% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 40,95% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Outarville : quelles perspectives pour les européennes ? La participation constituera indéniablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Outarville. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les craintes provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple susceptibles d'inciter les électeurs d'Outarville (45480) à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 943 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,62% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 28,53% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.