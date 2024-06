Résultat des européennes à Toury : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Toury : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le profil socio-économique de Toury façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 17,6% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,5% ont 75 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (72,53%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 818 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,62%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,27%) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Toury mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.