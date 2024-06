En direct

19:08 - À Outreau, quel candidat vont retenir les supporters de la gauche ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 19,77% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 9,17% à Outreau, contre 12,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Outreau lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Outreau. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques résultats à retenir Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Outreau. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 32,41% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 58,09% au deuxième (Outreau n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,12% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,3%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,97%, devant Emmanuel Macron à 39,03%.

12:45 - 38,88% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Outreau Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Outreau, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, cumulant 38,88% des votes devant Nathalie Loiseau à 12,2% et Manon Aubry à 9,78%.

11:45 - Outreau : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact aura la population d'Outreau sur le résultat des élections européennes ? Avec 43,07% de population active et une densité de population de 1960 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 16,45% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1942,86 € par mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,18%) et le nombre de résidences HLM (34,97% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Outreau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,99% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Outreau : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,12%. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, durant les élections européennes, 5 064 personnes en âge de voter à Outreau avaient pris part au scrutin (soit 48,17%). La participation était de 36,88% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Outreau ? À Outreau, l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient modifier les décisions que prendront les citoyens d'Outreau (62230). Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,64% des électeurs de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 31,31% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,71% au premier tour et seulement 62,05% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Outreau ?