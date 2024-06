Résultat des européennes à Équihen-Plage : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques d'Équihen-Plage révèlent les tendances électorales

La démographie et le profil socio-économique d'Équihen-Plage contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 42,42% de population active et une densité de population de 735 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 15,91% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (62,25%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 898 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,87%) et le nombre de résidences HLM (32,97% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 16,97%, comme à Équihen-Plage, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.