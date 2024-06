Résultat des européennes à Oyeu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Oyeu ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,38% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,87% à Oyeu, contre 17,81% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Oyeu ? Le score en faveur de la liste de Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection des députés européens. À Oyeu, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,45% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,44% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Oyeu C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Oyeu lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,06%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,44%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,24% contre 56,76%. Le RN n'a pas plus convaincu à Oyeu quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,95% au premier tour, contre 24,38% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme Les Républicains finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 à Oyeu Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 25,45% des votes, soit 100 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,81% et Yannick Jadot à 12,98%.

11:45 - Oyeu : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Oyeu comme partout en France. Avec ses 1 078 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 61 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 333 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,52 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 37,84% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 682,25 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Oyeu, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Oyeu : la mobilisation des citoyens aux européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, durant les élections européennes, 42,17% des inscrits sur les listes électorales d'Oyeu (Isère) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,37% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Oyeu Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Oyeu ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,48% au premier tour. Au second tour, 48,36% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 16,69% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,16% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.