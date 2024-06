En direct

19:31 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes à Colombe ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 24,15% à Colombe, contre 5,42% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Colombe, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,81% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à Colombe ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette tendance doit le porter à 32% à Colombe, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Colombe n'est pas la France et on note que le RN n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Colombe avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,64%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 28,87% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 44,77% contre 55,23%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,81% au premier tour, contre 25,60% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme Les Républicains finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Colombe Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella affichant 22,45% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 24,15%.

11:45 - Colombe et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Colombe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 716 habitants répartis dans 737 logements, cette ville présente une densité de 113 hab par km². Ses 151 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,33 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1702,68 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, à Colombe, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Colombe ? L'analyse des élections antérieures permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2019, lors des élections européennes, 56,69% des électeurs de Colombe avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 46,42% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes commencent à Colombe : la participation en question L'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention à Colombe. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,95% au premier tour. Au second tour, 47,39% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,01% dans la commune, à comparer avec une participation de 80,8% au deuxième tour, soit 1 069 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.