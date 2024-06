En direct

19:13 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Pacy-sur-Eure pour ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,04% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,91% à Pacy-sur-Eure, contre 23,97% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Pacy-sur-Eure ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Pacy-sur-Eure fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,41% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle 2022 à Pacy-sur-Eure Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,46% contre 29,09% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 45,37% contre 54,63%. Le RN n'a pas plus convaincu à Pacy-sur-Eure quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 26,69% au premier tour, contre 32,34% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 53,24% sur l'unique circonscription recouvrant Pacy-sur-Eure.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Pacy-sur-Eure en 2019 ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste présentée par Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Pacy-sur-Eure, avec 29,41% des bulletins dans l'urne (579 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 23,97% et Yannick Jadot avec 10,82%.

11:45 - Démographie et politique à Pacy-sur-Eure, un lien étroit A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Pacy-sur-Eure fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 001 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 511 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 455 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,74 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 156 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,82%, Pacy-sur-Eure est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 46,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 554,34 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pacy-sur-Eure, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Pacy-sur-Eure : ce qu'il faut savoir Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Pacy-sur-Eure, 64,67% des électeurs n'avaient pas participé. Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 046 personnes en âge de voter à Pacy-sur-Eure, 45,41% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,27% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Pacy-sur-Eure ? L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Pacy-sur-Eure. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,93% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,97% au premier tour. Au second tour, 49,34% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Pacy-sur-Eure ? La perte de pouvoir d'achat est de nature à modifier les choix que feront les habitants de Pacy-sur-Eure.