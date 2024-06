Résultat des européennes à Pagny-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Pagny-sur-Meuse scruté à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,97% des voix dans la localité. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,89% à Pagny-sur-Meuse, contre 16,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Pagny-sur-Meuse avant les européennes ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces européennes 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Pagny-sur-Meuse fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,05% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les habitants de Pagny-sur-Meuse penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un joli score pour le RN à Pagny-sur-Meuse. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 39,94% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 54,14% au deuxième sur la circonscription du lieu. Le RN a même fait une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. La candidate avait rassemblé 37,02% au 1er tour et 60,47% au second dans la cité.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Pagny-sur-Meuse Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 157 électeurs de Pagny-sur-Meuse avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, glanait ainsi 40,05% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,07% et Manon Aubry à 7,4%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pagny-sur-Meuse Comment les habitants de Pagny-sur-Meuse peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,73%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,58%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 351 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,31%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,28%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Pagny-sur-Meuse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,73% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Pagny-sur-Meuse : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Pagny-sur-Meuse, 68,66% des votants avaient voté. Au fil des derniers scrutins européens, les 1 039 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 55,24% dans la commune de Pagny-sur-Meuse, contre une participation de 48,2% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Pagny-sur-Meuse ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Pagny-sur-Meuse ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 742 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,94% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,81% au second tour, c'est-à-dire 607 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,74% au premier tour. Au deuxième tour, 44,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Pagny-sur-Meuse .