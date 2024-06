Résultat des européennes à Parcey : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Parcey ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,27% des bulletins dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 4% à Parcey, contre 15,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Parcey à l'issue des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections européennes. Si dans l'Hexagone, les sondages chiffrent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 41% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Parcey plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Parcey. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 25,67% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Parcey n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,39% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,7%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,72%, devant Emmanuel Macron à 44,28%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Parcey, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 31,75% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,75% et François-Xavier Bellamy à 11,75%. Ce sont alors 127 votants qui avaient été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Le poids démographique et économique de Parcey aux européennes Quel impact aura la population de Parcey sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 108 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,81%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 416 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,7%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Parcey mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Parcey : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections européennes, 56,48% des personnes en capacité de participer à une élection à Parcey avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 47,44% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Parcey, 59,39% des habitants avaient voté.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Parcey À Parcey, l'un des facteurs essentiels des élections européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 14,59% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,59% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,48% au premier tour et seulement 45,35% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages serait par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Parcey.