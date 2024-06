En direct

19:06 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Pau pour ces élections européennes 2024 ? L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pau, la Nupes avait en effet rassemblé 33,22% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 9,96% à Pau, contre 27,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quels résultats pour le RN à Pau lors des européennes ? A noter : Pau compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,94% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Pau Avec 14,38%, c'est un résultat trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à Pau au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,71% et 25,01% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 69,64% contre 30,36% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 12,2%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 33,22% des candidats Nupes au premier tour des élections législatives. Un résultat calculé sur l'ensemble des électeurs de la ville, comptant 3 circonscriptions sur son territoire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Pau, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,39% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 15,69%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,94%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Pau aux européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pau mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Avec 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (39,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 23 411 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,81% et d'une population étrangère de 10,48% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 9,93% à Pau, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Pau : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au cours des dernières années, les 78 375 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,92% dans la commune de Pau, contre une abstention de 58,07% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Pau, 67,84% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pau : les européennes débutent À Pau, la participation constituera indéniablement l'une des clés des européennes. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 46 829 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 74,21% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,3% au second tour, ce qui représentait 32 939 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit armé israélo-palestinien ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pau (64000).