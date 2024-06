Résultat des européennes à Montjoire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Les orphelins de la Nupes observés L'autre incertitude de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 25,63% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,31% à Montjoire, contre 17,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 17,77% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,97% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,84% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Montjoire, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera la clé du scrutin localement pour ces élections européennes. À Montjoire, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,39% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 27,45% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Montjoire La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. La communauté des électeurs de Montjoire s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022 puisque la cheffe du RN écrasait le match avec 27,45% au 1er round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 51,58%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 23,84% des voix sur place, contre 25,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,73%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Montjoire Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste attirait 28,39% des voix, soit 155 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,77% et Yannick Jadot à 15,02%.

11:45 - Analyse socio-économique de Montjoire : perspectives électorales Quelle influence les électeurs de Montjoire exercent-ils sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,6% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 46,49% de population active et une densité de population de 63 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 577 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,85%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (4,8%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montjoire mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,36% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Montjoire ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,08% dans la commune de Montjoire. Le taux d'abstention était de 57,04% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Montjoire À Montjoire, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif de ce scrutin européen. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 004 personnes en âge de voter au sein de la localité, 15,54% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,12% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,53% au premier tour. Au deuxième tour, 46,71% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Montjoire pour les européennes ? La flambée des prix qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient pourraient potentiellement impacter les décisions que prendront les citoyens de Montjoire.