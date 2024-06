Résultat des européennes à Marcellaz : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Marcellaz lors des européennes ? Si on extrapole la progression du RN prédite par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait se situer à près de 30% à Marcellaz. Un calcul qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par le parti dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Renaissance à Marcellaz ? Marcellaz avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,73%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 27,95% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,76% contre 54,24%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Marcellaz quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 14,93% au premier tour, contre 29,01% pour le binôme LREM. Sur la commune de Marcellaz, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Marcellaz Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait enregistré une petite dérouillée aux élections européennes sur place. Le candidat achevait la campagne troisième, avec 18,75%, derrière Nathalie Loiseau avec 23,64% et Yannick Jadot avec 22,28%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Marcellaz et leurs implications électorales Dans les rues de Marcellaz, le scrutin est en cours. Dotée de 494 logements pour 1 058 habitants, la densité de la commune est de 231 habitants par km². Ses 48 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 348 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 2,81 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1239,27 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, à Marcellaz, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Marcellaz : analyse du pourcentage d'abstention aux européennes Au fil des dernières années, les 1 078 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,7% au sein de Marcellaz (Haute-Savoie), à comparer avec un taux d'abstention de 56,16% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Marcellaz À Marcellaz, l'une des grandes inconnues des européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 744 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,91% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 18,95% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,07% au premier tour. Au deuxième tour, 53,49% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des Français seraient susceptibles d'inciter les citoyens de Marcellaz à s'intéresser plus fortement du scrutin.