En direct

19:27 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Peipin ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix apparaît comme conséquente à Peipin. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Peipin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,05% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,75% à Peipin, contre 20,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Peipin lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé pour ces européennes à l'échelle locale. Si au niveau national, les sondages d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 42% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Peipin plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le RN à Peipin. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la cité avec 35,56% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 53,22% au second, lui garantissant d'être au sommet du paysage local (Peipin n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. La candidate avait engrangé 33,97% au premier tour et 60,19% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 21,89% et 21,65% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,81%) au deuxième.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Peipin il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Peipin, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, avec 32,32% des voix face à Nathalie Loiseau à 20,54% et Yannick Jadot à 13,21%. C'étaient alors 181 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Élections européennes à Peipin : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Peipin définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,76% et une densité de population de 112 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 580 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,76%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,89%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Peipin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,53% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Peipin Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 44,93% des électeurs de Peipin avaient déserté les urnes, contre une abstention de 55,37% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Peipin À Peipin, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,55% au premier tour et seulement 44,07% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,18% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,38% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.