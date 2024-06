Résultat des européennes à Pendé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Que vont décider les habitants de Pendé ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national va être le déterminant pour cette européenne 2024 au niveau local. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pendé semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Pendé ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Pendé. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 36,76% au 1er tour avant un formidable 52,16% au second, le propulsant au plus haut niveau à l'échelle communale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,53% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,45%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,76%, devant Emmanuel Macron à 38,24%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Se retourner sur le dernier test apparait encore comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pendé, avec 46,4%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 14,64% et Manon Aubry à 8,56%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pendé Comment les habitants de Pendé peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,89% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (65,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 461 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,10%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,37%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,02%, comme à Pendé, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Pendé : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 1 056 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, parmi les 470 personnes en âge de voter à Pendé, 42,61% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 49,82% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Pendé : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement la participation à Pendé. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,76% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,78% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,03% au premier tour. Au second tour, 49,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pendé pour les européennes ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Pendé .