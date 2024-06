Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour ces élections 2024. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Pépieux entre Jordan Bardella en 2019 (30,69%) et Marine Le Pen en 2022 (34,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

Démographie et politique à Pépieux, un lien étroit

À Pépieux, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,95% sont des personnes âgées. Avec ses 9,01% d'agriculteurs pour 1 098 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,11% et d'une population immigrée de 12,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Pépieux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,35% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.