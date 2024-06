Résultat des européennes à Perrigny : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Perrigny, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 6,39% à Perrigny, contre 20,13% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Perrigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,73% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Perrigny avant les européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Perrigny. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,54% contre 26,86% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42% contre 58%. Le RN ratait aussi la première marche à Perrigny quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,49% au premier tour, contre 33,06% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de votes, avec 51,21% sur la seule circonscription couvrant Perrigny.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Perrigny en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? 21,25% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 20,13% et Yannick Jadot à 17,57%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi 133 habitants de Perrigny passés par les urnes.

11:45 - Perrigny : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et la situation socio-économique de Perrigny déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,28% et une densité de population de 172 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,83%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 621 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,77%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Perrigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,38% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Perrigny Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Perrigny, 63,02% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 38,89% des personnes aptes à voter à Perrigny avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,52% en 2014.

09:30 - Abstention à Perrigny : les leçons des précédentes élections À Perrigny, le taux d'abstention constituera incontestablement un critère déterminant de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,2% au premier tour. Au second tour, 52,8% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Perrigny cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 114 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,54% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 80,43% au premier tour, ce qui représentait 896 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.