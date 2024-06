En direct

19:11 - À Perros-Guirec, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 8,23% à Perros-Guirec, contre 29,69% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Perros-Guirec, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,3% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Perros-Guirec, entre les 29,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,53% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite à Perros-Guirec pour les européennes ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : Perros-Guirec compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,42% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à retenir Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 14,89% contre 36,53% pour Emmanuel Macron et 18,25% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 28,7% contre 71,3%. Avec 11,97%, le RN sera distancé par la suite par les 39,43% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 à Perros-Guirec Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque dans la commune. Le candidat RN terminait troisième, avec 14,42%, contre Nathalie Loiseau avec 29,69% et Yannick Jadot avec 15,59%.

11:45 - Perros-Guirec et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Perros-Guirec se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 175 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 654 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (46,4 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,56% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 942 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,3%, synonyme d'une situation économique fragile. À Perros-Guirec, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Perros-Guirec Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 41,45% des électeurs de Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). L'abstention était de 50,75% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Perros-Guirec, 60,22% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Perros-Guirec À Perros-Guirec, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,45% au premier tour. Au deuxième tour, 56,13% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,35% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 75,52% au second tour, ce qui représentait 5 476 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.