Résultat des européennes à Perrusson : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les électeurs de la Nupes en question Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,53% à Perrusson, contre 20,9% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Perrusson, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,11% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,55% pour Yannick Jadot, 2,66% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Perrusson, entre les 20,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Perrusson, un favori aux européennes ? Les instituts de sondage imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Virtuellement, cette tendance doit l'amener à 35% à Perrusson, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les prévisions les plus farfelues.

15:02 - Les électeurs de Perrusson penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Perrusson lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,87%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,16%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 44,61% contre 55,39%. Le RN ne convainquait pas plus à Perrusson quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,63% au premier tour, contre 33,60% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Sur la commune de Perrusson, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Bardella qui s'affichait en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Perrusson, avec 25,56% des suffrages exprimés, soit 137 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,9% suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,38%.

11:45 - Perrusson : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Perrusson peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,73% et une densité de population de 52 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 520 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,16%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,25%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Perrusson mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,21% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Perrusson : étude du taux de participation aux élections européennes Au fil des dernières années, les 1 461 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, 46,77% des personnes aptes à participer à une élection à Perrusson avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,09% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Perrusson pour les européennes À Perrusson, la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,85% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 25,48% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,47% au premier tour et seulement 53,29% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat est susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Perrusson.