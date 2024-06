En direct

19:28 - Quels seront les reports du score Nupes à Peyriac-de-Mer ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des législatives à Peyriac-de-Mer, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,6% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 8,84% à Peyriac-de-Mer, contre 21,73% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Peyriac-de-Mer à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. On remarque que Peyriac-de-Mer compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,23% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives L'élection à la présidence de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader de l'ancien FN glanait 24,68% au 1er tour contre 20,92% pour Emmanuel Macron et 19,51% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 52,62% contre 47,38%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 22,11% des voix sur place, contre 28,60% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,27%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Peyriac-de-Mer, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, avec 25,23% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,73% et Yannick Jadot à 12,34%. C'étaient alors 137 votants qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Le poids démographique et économique de Peyriac-de-Mer aux élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Peyriac-de-Mer comme dans toute la France. Avec une population de 1 167 habitants répartis dans 786 logements, ce bourg présente une densité de 41 hab/km². Avec 114 entreprises, Peyriac-de-Mer permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (38,3 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 53,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 725,52 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Peyriac-de-Mer contribue à construire l'avenir de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Peyriac-de-Mer : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 188 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 580 personnes en âge de voter à Peyriac-de-Mer, 39,71% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 41,19% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Peyriac-de-Mer À Peyriac-de-Mer, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,47% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 82,2% au premier tour, ce qui représentait 859 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,05% au premier tour et seulement 51,76% au second tour. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Peyriac-de-Mer (11440).