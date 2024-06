Résultat des européennes à Peyruis : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Peyruis : ce qu'il faut savoir

La structure démographique et socio-économique de Peyruis définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,85% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 122 hab par km² et 44,99% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 985 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,85%) et le nombre de résidences HLM (7,08% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Peyruis mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,5% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.