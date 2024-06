En direct

19:16 - Aux Mées, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives aux Mées, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,19% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,9% aux Mées, contre 15,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes aux Mées ? Aux Mées, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,13% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 31,17% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle aux Mées Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un précédent précieux au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon score pour le RN aux Mées. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 31,49% au premier tour et surtout 50,53% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 31,17% au premier tour et 58,23% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,73% et 18,83% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (41,77%) au deuxième.

12:45 - Aux Mées, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 400 habitants des Mées passés par les urnes avaient été séduits par la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait séduit 31,13% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,88% et Yannick Jadot à 9,81%.

11:45 - Les enjeux locaux des Mées : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes aux Mées comme dans toute la France. Avec ses 3 884 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 299 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,85 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 391 résidents étrangers, soit 10,38% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 341 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,3%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Aux Mées, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les Mées : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. L'observation des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, durant les européennes, 52,76% des personnes en âge de voter aux Mées avaient pris part à l'élection. La participation était de 39,48% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Les Mées L'un des facteurs déterminants des élections européennes sera indéniablement le niveau d'abstention aux Mées. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 42,59% au premier tour et seulement 45,6% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 75,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 73,55% au deuxième tour, ce qui représentait 1 980 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.