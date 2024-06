Résultat des européennes à Pezou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Pezou convoité Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Glucksmann avait obtenu 3,7% à Pezou, contre 18,48% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Pezou, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,05% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Pezou avant les européennes Quand on analyse la progression du Rassemblement national prédite par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier a toutes les chances de s'élever tout proche des 40% à Pezou. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par la formation politique dans la localité entre les européennes 2019 (30,48%) et Marine Le Pen en 2022 (34,7% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Pezou plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Pezou. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 29,72% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,7% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,75%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,13%, devant Emmanuel Macron à 45,87%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 132 habitants de Pezou passés par les bureaux de vote avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait cumulé ainsi 30,48% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,48% et Yannick Jadot à 11,09%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Pezou : un regard sur la démographie locale Comment la population de Pezou peut-elle affecter les résultats des européennes ? Dans le bourg, 18,69% des résidents sont des enfants, et 9,43% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 395 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,99%) et le nombre de résidences HLM (3,03% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Pezou mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Pezou : la mobilisation des habitants aux européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? En 2019, pendant les élections européennes, 56,18% des électeurs de Pezou (Loir-et-Cher) avaient pris part au vote, contre une participation de 48,27% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Pezou, 68,36% des habitants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Pezou Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Pezou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 851 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,71% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,97% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,8% au premier tour. Au deuxième tour, 53,62% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Pezou ? La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Pezou.