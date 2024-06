Résultat des européennes à Pfaffenheim : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Situation favorable à Hayer à Pfaffenheim ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,57% contre 32,13% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,18% contre 56,82%. Le RN ne convainquait pas plus à Pfaffenheim par la suite, lors des élections des députés, avec 16,32% au premier tour, contre 35,44% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Pfaffenheim Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première place avec 21,35%, contre 19,1% pour le RN.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pfaffenheim Dans les rues de Pfaffenheim, le scrutin est en cours. Dotée de 681 logements pour 1 348 habitants, la densité de la ville est de 98 habitants par km². Avec 92 entreprises, Pfaffenheim se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (19,82 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 32,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1122,63 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pfaffenheim, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Pfaffenheim ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 610 personnes en âge de voter à Pfaffenheim, 45,19% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 52,49% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Pfaffenheim L'un des critères essentiels des européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Pfaffenheim. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,36% au premier tour et seulement 46,74% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pfaffenheim ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,84% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,29% au premier tour, soit 851 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.